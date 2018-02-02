超嚇人！彰化資收廠大火 濃煙猛竄形成一條黑龍飛天

彰化大城一間資源回收工廠傳出大火，黑煙直竄天際，相當恐怖。（阿鋒Amos提供）

2018-02-02 17:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉竹寮路1間資源回收工廠今日下午傳出火警意外，現場黑煙漫布，猶如形成一條黑龍不斷往天際竄去，情勢相當嚇人，消防隊緊急出動22輛消防車輛搶救，幸好未傳出人員受困，目前火勢仍在灌救中。

大城消防隊表示，今日午間約2點10分接獲資源回收工廠火警意外，立即出動各式消防車19輛、救護車3輛，消防人員35人、役男3人前往搶救，抵達現場發現工廠周邊不斷竄出火苗，燃燒面積約500平方公尺，由於該工廠現場堆放不少塑膠廢料，火勢一發不可收拾，黑煙夾帶刺鼻塑膠味，增加搶救困難，火勢在3點07控制，未傳出有人員傷亡，目前持續搶救中。

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彰化大城一間資源回收工廠傳出大火，現場黑煙漫天。（阿鋒Amos提供）

彰化大城一間資源回收工廠傳出大火，現場放不少塑膠廢料，火勢一發不可收拾。（記者陳冠備翻攝）

彰化大城一間資源回收工廠傳出大火，現場放不少塑膠廢料，火勢一發不可收拾。（記者陳冠備翻攝）