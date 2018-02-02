許金龍辯是替死鬼 法官：一再隻手遮天

2018-02-02 17:01

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理樂陞併購炒股案今宣判，許金龍自辯身處「自知清白卻身陷囹圄」的第18層地獄，堅稱沒藏錢、也無意傷害股東，所為都是為了救樂陞；但合議庭法官不採信許金龍的辯詞，認定他無視廣大投資人的權益，一再隻手遮天，犯後合理化自己行為，未見認錯悔改，態度不佳，予以重判18年。

判決指出，許金龍為謀求不法獲利，違法私募大量樂陞股票，無視樂陞的財務現實，短時間持續發動投資案，同時以自身名義到處簽立私約，以相對成交方式操縱樂陞股價，製造交易活絡假象，破壞股票市場競價自由，犯罪情節重大，犯後矢口否認犯行，以種種不合理的飾詞狡辯，試圖合理化、正當化自身犯行，不知悔悟，為了脫免刑責，可謂「自始自終、態度一貫」，自覺委屈而從未表現認錯悔改之意，因此重判18年。

許金龍在辯論時辯稱，「商場如戰場，全世界每一天都在發生併購成功與失敗的案例」，自認只是民事糾紛，不是刑事案件，「我只是替死鬼，只要讓我（交保）出去，我可以馬上帶檢察官去香港，看我滙豐銀行的帳戶，證明錢不是我的，我沒有藏錢」。

許金龍承認沒有向樂陞董事會報告他與中國TP經營團隊負責人沈俊、同步網絡集團創辦人熊俊所達成的密約，但不報告是因為只有口頭協議，還沒實際發生，「我相信人性本善，結果受騙上當的都是我」， 他在最後關頭賣了9間房子和沈俊梭哈，「只能怪我能力不足，但我從來沒有傷害大家（股東）的念頭」。

許金龍學生時代曾是辯論賽國家代表隊，結辯時滔滔不絕細數自己生涯，還說「我的夢想是當經濟部長」，要為台灣在國際商場爭取一席，華麗辭藻卻無法說服合議庭法官。

檢察官論告時指出，許金龍未善盡管理人職責，利用樂陞內部人身分從發行面、交易面牟利，獲取40.7億餘元巨額暴利，造成廣大投資人重大損失，擾亂金融市場，犯後一再否認犯行，飾詞狡辯，態度惡劣，建請法官量刑30年。