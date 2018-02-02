許金龍一審判刑18年 北檢研議提起上訴

2018-02-02 16:45

〔記者謝君臨／台北報導〕日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，台北地院認定樂陞董事長許金龍擾亂市場秩序、重創投資人而賺取暴利，今依違反證券交易法等罪，判許18年徒刑，併科罰金1億元，沒收7億4440萬餘元不法所得。對此，起訴許並具體求刑30年的台北地檢署則表示，將待收到判決書之後，再研議是否提起上訴。

許金龍目前仍收押於台北看守所，今未到庭聆判。日本籍被告樫埜由昭、中國籍王佶等3人，偵查期間未到案，已由檢方發布通緝。樂陞前獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘3人，北檢另行偵辦涉嫌背信的部分，已於去年10月認定罪嫌不足，難以證明他們知情，將3人處分不起訴。

前年5月底，樂陞股東會臨時宣布，百尺竿頭將砸48.6億元，以每股128元收購樂陞股票，股價飆出最高115.5元，但百尺竿頭最終毀約不埋單，市值蒸發逾180億元，投資人血本無歸，疑點重重，檢調介入調查，查出許金龍與中國2公司簽訂密約買他的私募股、可轉換公司債，中飽私囊40億餘元。

檢調調查，許金龍涉於2013至2015年間，5度利用紙上公司製造虛偽的「策略性投資人」，以市價8成取得樂陞私募股票，再利用樂陞投資中國「Tiny Piece」28億元、「同步公司」53億元的機會，隱瞞樂陞董事會與中方2公司簽訂密約，要求對方股東購買他的個人私募股票，各獲利逾12億7000萬元、26億4000萬元。

判決指出，許金龍出售私募股票、內線交易、發行可轉換公司債套利、侵占樂陞公司款項，所獲犯罪所得共計40億7023萬餘元，以及葫蘆公司名下之私募股票1700張股票，均為許金龍實質所有，合議庭宣判時，一併依法宣告沒收。