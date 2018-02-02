許金龍判18年 合議庭認定7大犯罪事實、9項罪名

2018-02-02 16:36

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理樂陞併購破局案，今天宣判，合議庭認定許金龍所犯7大犯罪事實，罪名包括證交法特別背信、非常規交易、財報不實、證券詐欺、內線交易、操作股價、刑法背信、業務侵占、商業會計法等9條罪名，重判18年。

北院認定許金龍的不法所得為40億7023萬餘元，分別來自侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分。

侵占樂陞公款部分，2013年2月25日，許金龍利用新基公司不實會計憑證統一發票報帳，侵占樂陞公款350萬元。

非法私募部分，2013年5月，許金龍以Cinda基金名義，取得樂陞公司私募股票；同年12月間，許金龍再以Eminent公司名義，取得樂陞私募股票；2014年3月30日，許金龍將其透過Cinda基金、Eminent公司所取得的樂陞私募股票共1114萬5169股，以時價每股約114元，出售給TP公司原經營團隊，總價12億7054萬9266元。

2014年10月至2015年12月，許金龍將其透過百尺竿頭、Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司所取得的樂陞公司私募股票，共2780萬股，以時價每股約95元，出售予同步公司，總價26億4100萬元；並於2015至2016年間陸續付款；2015年11月間，許金龍以百尺竿頭公司名義，取得樂陞公司私募股票；2015年12月間，許金龍再以Mega Cloud公司、Triple Collaboration公司名義，取得樂陞私募股票；總計不法獲利共26億4100萬元。

針對非法發行可轉換公司債部分，2016年3月3日至8月30日，許金龍利用人頭圈購樂陞4、樂陞5，共計5984張，交由遠東銀行拆解為CBASO，再以人頭購買後，陸續以現金方式提前履約，樂陞4部分獲利5080萬4730元、樂陞4及樂陞5之擬制獲利為6214萬9250元；此部分不法獲利共1億4000萬4180元。

內線交易部分，2016年5月16日至5月31日，許金龍在得知公開收購案消息後，於重大消息公布前的期間內，買賣樂陞股票獲利1518萬5000元。

總計許金龍所涉侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等4大部分，不法獲利共40億7023萬8446元。