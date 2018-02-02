毒蟲吃牛樟芝想「解毒」 醫師：行不通

2018-02-02 17:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局今天宣布偵破販毒集團，起出海洛因、牛樟木等贓物，警方發現，犯罪集團首腦黃男本身愛吸毒，卻因害怕中毒太深有害身體健康，竟異想天開自己培養牛樟芝，一邊吸毒、一邊吃牛樟芝「解毒」，警方看了傻眼，醫師和藥師也搖頭說不可行！

對於此一解毒方法，醫師和藥師都說有待商榷，秀傳醫院社區健康中心副院長鄭恩宗表示，牛樟芝是多醣體，用在改善免疫力、精神狀況，作用跟解毒完全不同，無法作為解毒之用。

彰基中醫部總藥師楊佳倩表示，牛樟芝是台灣特有珍貴的菌種，要在特有的牛樟樹種下生存，野生少之又少，也很難種植，基本上，來源就待確認，雖然，官方認定其是健康食品，有保肝、護肝功效，但這是動物實驗發現，人體是否有其效果，仍需確認。

楊佳倩指出，動物曾做過抗癌實驗，但抗癌項目並非針對腦瘤，就醫療角度不建議民眾隨便亂吃。

彰化警方查出以黃姓毒販為首的販毒集團，成員長期藏匿在彰化縣大村鄉境內，並在該社區附近與藥腳交易毒品，危害社區安全甚鉅，刑警大隊偵三隊蒐證完成後於日前執行搜索，共查扣海洛因385.42公克、安非他命40.97公克、牛樟木8塊（40公斤）及近16萬元現金等贓物。

警方詢問，黃男供稱因自己有吸毒，害怕中毒太深有害身體健康，才培養「牛樟芝」供自己「解毒」，只要吸食毒品後，隨即吃牛樟芝解毒，警方並發現黃男頭部長有腦瘤，懷疑其「怕死」，才一邊吸毒、一邊吃牛樟芝「解毒」，員警納悶說：「只要不吸毒，根本就不用吃牛樟芝來解毒」，無法理解黃男的思考邏輯。

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