「天下第一署」再出「輯」 宣揚司法保護精神

北檢今召開《北檢司法保護實錄》新書發表會，檢察長邢泰釗（左二）致詞。（記者謝君臨攝）

2018-02-02 16:54

〔記者謝君臨／台北報導〕有「天下第一署」之稱的台北地檢署，繼去年9月出版全英文版的《北檢金融重案實錄》後，今再發表《台北地檢署司法保護實錄》，為近30年來完整介紹司法保護相關業務的第一本書籍，書中並強調「刑罰的目的，在於教育人遵守法律， 從而達到不用刑的境地」，此即為司法保護之精神。

北檢於今天下午3點，召開《台北地檢署司法保護實錄》新書發表會，邀請法務部保護司司長羅榮乾與會，並由北檢檢察長邢泰釗偕同相關承辦人出席。

邢泰釗指出，本書為近30年來完整介紹司法保護相關業務的第一本書籍，編輯規劃方向有三：呈現歷史事實、呈現特色與創新、呈現專業與現代；收編範圍涵括觀護、更生保護、犯罪被害人保護、修復式司法、公益關懷及預防犯罪。

本書概分為5大篇章，首篇總論論述觀護制度、更保制度及犯保制度之沿革，並具體提出北檢司法保護策略特色；第二篇分論，分為5大章：成人觀護、更生保護、被害人保護、修復式司法、公益關懷及犯罪預防，運用496張的照片及視覺化資料呈現相關統計數字，並納入QR CODE結合影音資料，具創新特色。

第三篇交流，由各個重要參與者以第一人稱方式，娓娓道出參與過程中的酸甜苦辣、感動與熱忱；第四篇大事紀，記載司法保護工作有關的重要里程碑；第五篇展望，綜觀近5年來司法保護績效。