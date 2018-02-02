例行防搶演練 新埔分局也防「正義魔人」亂入

2018-02-02 16:43

［記者黃美珠／新埔報導］警察難為！年關到了，既要做好例行性、配合金融機構同步執行的防搶演練，也要防範演練過程太逼真，萬一有「正義魔人」亂入，就怕真警察、假搶匪被假戲當真，讓「正義魔人」的見義勇為用錯了地方。

今天下午新竹縣新埔警分局跟新埔郵局合作演練時，警方就有這層顧慮。

他們挑的演練時段，原該是寒流來時最好的午睡時間，但沒想到整個郵局內卻是大爆滿，人來人往，門庭若市。

新埔分局依照跟郵局敲定的流程如常進行，由2名偵查隊員假扮搶匪，分持刀、槍進入打劫，再由郵局員工自我測試是否可以鎮定且應變得宜，以避免去年底不幸發生在新竹市的合庫搶案悲劇再重演。

不過正是因為人太多了，新埔偵查隊小隊長劉興君擔心會不會有「正義魔人」就隱身在當中，正式開演前特別進入郵局內繞了1圈，對著人群聚集最多處不斷喊話，強調「只是演練」、「請勿當真」。

考慮到使用的玩具槍真的會發出爆炸聲響，擔心有人因此被嚇到，劉興君不忘殷殷叮嚀「有槍聲蛤」提早示警，請民眾不要錯認。

這個已經行之有數10年的防搶演練，雖然依舊有不少人鎮定旁觀，但是也有人好奇拿起手機全程直播。

住在郵局附近的1名年輕爸爸，則是扛著7歲幼子，冒著寒風和細雨，像是看戲一樣，全程「站票」欣賞完這齣警民合作的治安年度壓軸戲碼。

小弟弟受訪說「好可怕！」，「希望警察北北可以把壞人抓光光，保護我們！」

相關影音