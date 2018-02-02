投保中心代樂陞投資人求償39億 許金龍出庭竟這樣辯…

2018-02-02 16:26

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院刑事庭今天（2日）稍早判樂陞董事長許金龍有期徒刑18年，併科罰金1億元，可上訴。民事方面，投資人及期貨交易人保護中心代替1萬9620名投資人，對他與3名獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘及會計師事務所、證券公司等多27對象，連帶求償近39億餘元，日前開庭時，許金龍非但不認罪，還反指「檢方未給予足夠時間答辯」，請求駁回民事官司。

許金龍上月15日被提訊出庭時，維持刑事無罪答辯，並細數檢方辦案瑕疵之處，檢察官自收押、偵查到起訴當日共117天，「但我在這117天只有290分鐘被偵訊」，平均一天「只有2分半的時間答辯」；此外，投保中心雖認為他有操縱股價、內線交易等情況，檢察官又在法院審理期間加碼提出10份補充理由書，加強控訴操縱股價反刑，但他反批「檢根據錯誤事實進行論告」，

思緒清楚的許金龍也根據兩份證券櫃檯買賣中心分析意見書，解釋去年1月19日第一份分析意見書已清楚紀載「本件沒有內線交易事實」，同年9月9日的第二份意見書則「未提到」內線交易情事；他認為，當客觀分析與起訴認定相悖時，應採櫃買中心分析意見。

承審法官當庭未表意見，庭末諭知下月1日再次開庭。

而投保中心在本案前，另已先行假扣押想收購的日商「百尺竿頭」持有的價值約7億元樂陞股票獲准，接著對「百尺竿頭」、負責人樫埜由昭、大股東「MEGA Cloud」求償46億餘元；法院去年8月18日如數判准，現已上訴二審。