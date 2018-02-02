販毒「總裁」 落網 毒品分裝袋推是媽媽包減肥藥

2018-02-02 15:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕販毒也有CEO？男子李易憲透過通訊軟體微信，在大台北地區販毒，他自稱「總裁」，不但販賣安非他命毒品，另外也賣含有FM2的膠囊，由於這名「總裁」藏身新北市的社區販毒及吸毒，住戶每天都聞到刺鼻的毒味，憤而向板橋警方檢舉，警方上月31日持法院核發搜索票前往搜索，當場查獲「總裁」及他的女友與友人共4人，搜出含有FM2的膠囊4大包，及安毒、一粒眠、磅秤約0.3公斤及分裝袋，移送後也成功聲押「總裁」，掃除毒瘤。

警方調查，25歲有槍砲、毒品及傷害前科的男子李易憲，平日藏身自家住處頂樓加工販毒，住處不但裝設監視器監看，過濾上門買毒的客人，他更小心翼翼，透過通訊軟體微信販售毒品，但因為平日毒友及購毒的毒蟲頻頻上門，進出複雜，加上在房內吸毒，味道飄散，引來附近住戶不滿，板橋警分局接獲線報，報請新北地檢署何國彬檢察官指揮，執行安居掃毒專案，31日上午前往住處搜索，果然大有斬獲。

「趴下趴下，通通不要動，手伸直，我們拿搜索票來執行的」，員警踢開房門衝入房內，一名男子正在看電視，搞不清楚狀況就被壓制在地上，床上一名女子睡眼惺忪，原來他是總裁的女友，目前待業中，這群人在4樓頂樓房內吸毒及販毒，員警一進門就聞到濃濃刺鼻的毒味，毒蟲還在2樓安排專人監看監視器螢幕，但早就被警方的安居專案盯上，板橋警方蒐證長達3個月，鎖定這個販毒集團藏身民宅，進出相當小心，擔心警方及仇家找上門，屋內屋外全是監視器。

「給你搜啊？這邊沒了啦！給你搜啊！」，坐在沙發上的總裁，故作鎮定，臉上神情看來對於員警上門相當不以為然，但員警在房內衣櫃、抽屜跟保險箱內搜出大量毒品，包含安非他命、一粒眠、仙楂餅、FM2藥丸4大包及吸食器、分裝袋，明明在他房間查獲的毒品，但這名「總裁」卻說毒品不是他的，還說分裝袋是媽媽用來包減肥藥，讓員警哭笑不得。

員警將4人帶回，女友坦承部分毒品是男友的，其他則不清楚；在2樓監看的蔡姓男子也坦承部分毒品是總裁的，他們彼此是國中學長、學弟關係，因為染上毒癮才會購毒抵癮。

警方查扣手機，發現這些毒蟲對於毒品實際重量相當計較，曾有毒蟲向「總裁」抱怨毒品分裝袋重量太重，一般來說，分裝袋的重量通常0.23公克左右，但他的夾鏈袋竟然重達0.3公克，因而要求補毒品差額。

板橋警方將涉嫌販毒的「總裁」移送新北地檢署偵辦，檢察官也連夜向法院聲請羈押獲准，安居掃毒專案獲得民眾肯定。

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