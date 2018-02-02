病態？ 惡男偷狗找人領養被拒 竟惱怒摔死牠

2018-02-02 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市49歲男子張家宥，去年於豐原區偷取何姓女子飼養的兩隻土狗「哈利」、「必魯」，並於喝醉酒後，把兩隻僅約2個月大的乳狗，帶到何女住處附近，出口恫嚇居民稱，「我就把牠們摔死，煮狗肉來吃」，隨後把「哈利」高舉摔到地面，居民嚇得把受重傷哀嚎的乳狗送到獸醫院急救，仍於翌日凌晨死亡，台中地檢署依竊盜罪與違反動物保護法，將這名行為病態的男子起訴。

據指出，張家宥（49歲）住在何女住處附近，常喝酒發脾氣，也會亂打當地狗兒，被居民視為頭痛人物，起訴書則指出，何姓女子是愛狗的善心人士，收養兩隻僅2個月大的土狗，一隻是棕色，名為「哈利」，另一隻白底黑紋，取名叫「必魯」，何女悉心照顧兩隻可愛狗兒，卻沒想到目前另案羈押於台中看守所的張家宥，去年4月27日凌晨侵入何女住處，偷走這兩隻乳狗。

翌日下午張男喝醉酒，帶兩隻土狗於何女住處附近，商請居民飼養，見居民拒絕收養，喝得醉醺醺的張男，竟出言恐嚇居民說，如果居民都不收養狗兒，他要把狗兒摔死，再烹煮狗肉吃掉，隨後把兩隻狗抓起，用右手把「哈利」高舉，重摔地面，哈利哀嚎慘叫，林女趕緊把狗兒帶到動物醫院，仍於翌日清晨死亡。

醫治「哈利」的獸醫說，這隻乳狗送達時，頭部傷勢已相當嚴重，存活機率很低，只能請善心的林女帶回，依他的判斷，「哈利」年齡僅約2個月大。

起訴書指出，何女發現狗兒被竊後報警，中市警局豐原警分局很快抓到張男法辦，張男辯稱他當時醉酒，印象中沒有摔狗之舉，但台中地檢署不採信，依據竊盜罪、動物保護法的虐待與故意傷害動物罪起訴。