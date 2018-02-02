中市警反酒駕宣傳 展示新型高靈敏酒精檢知器

2018-02-02 13:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局邀請轄區內的餐廳業者、計程車車行業者，召開酒駕防制的宣傳會，並展示新購入的高靈敏酒精檢知器，當場由員警用含有酒精成份的漱口水漱口，酒精檢知器立即偵測出酒精反應，靈敏度之高，與會者無不嘖嘖稱奇，二分局並強調，近期會不斷增強取締酒駕的勤務，取締酒駕沒假期，希望業者與民眾一起防止酒駕。

二分局昨天（1日）下午召開防制酒駕的宣傳會時，先播放近期重大酒駕肇事新聞，包括「賓士男爛醉酒駕撞工人再輾過死亡」、「男酒駕高速撞下班越南移工2死2傷」等，二分局強調，這些讓人難以抺去記憶的電視新聞畫面，屢屢引起社會大眾撻伐，雖經警察機關強力執法取締，及立法機關通過加重相關罰責，酒駕肇事案件依然頻繁登上社會新聞版面，有必要根絕這種「不定時炸彈」。

這場宣傳會共有20多家餐飲、5家計程車業者參與，包括台灣大車隊、台中担仔麵等知名業者，警方展示市面上最新型酒精檢知設備，並由員警以含酒精成份的漱口水，展示酒精檢知器的靈敏度，只見漱口水短暫停留口中數秒，新型的檢知器就能立即測出來，還能提醒「對不起，您喝酒了」。

警方希望業者可在市面上自購類似酒精檢知器，讓消費者於駕車前自我檢測，如果發現可能是酒駕，再由工作人員從旁勸阻，協助提供代客叫車或酒後代駕等服務，為防止酒駕憾事盡心力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆