招攬宅男宅女上網聊天 原來是做這件事...

2018-02-02 13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局少年隊於苓雅區破獲簽賭機房，一口氣逮捕主嫌蕭女等8人，該集團以網路科技公司名義，標榜上網聊天就能賺錢，高調徵人，有人辯稱受雇後，才知簽賭網站招攬會員，檢警查出多達200名會員，賭資獲利超過200萬元。

少年隊今表示，以蕭女（32歲）為首的簽賭機房，曾有詐欺前科，她負責應徵和管理成員，再上網透過微信等交友軟體，專向中國招攬會員簽賭，簽賭網站包括日、美等國職棒，以及六合彩等各類型簽賭站，受僱的成員多為20多歲，包括陳姓男子（27歲）等7人，他們辯稱不知情，而且受雇不久。

警方調查該簽賭機房，已經營10個月，擁有2百多名會員，初估獲利2百多萬，簽賭成員全來自中國，去年底，少年隊查緝毒品時，掌握該簽賭機房藏身市區大樓內，1日埋伏大樓，趁機手開門時衝入，當場逮捕4男4女，查扣主機12台、電腦螢幕20台、行動電話31支、教戰手冊、客戶名冊等證物。

據調查，該網站自去年5月起，即以「上網聊天交友即可賺錢」名義，吸收成員經營跨境各種球類、賽車等運動，也有娛樂彩下注等網路簽賭，簽賭網站站內成員以微信、QQ、默默等網路通訊軟體，招攬中國賭客註冊，加入會員及儲值金額。

集團成員再引導賭客至九州等娛樂城系統簽賭網站下注，簽賭項目有美、日、韓、台等運動彩，賠率以0.01至30不等倍數與賭客對賭；及六合彩、大樂透、今彩539等彩球部分，以43至48不等賠率與賭客對賭。

警方表示，有人原以為上網陪聊天，就可月領2萬多，後來發現是招攬賭客會員，不少人選擇跳離，該集團成員流動率高，警方訊後依賭博罪嫌送辦。

相關影音