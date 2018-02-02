吸毒開車撞死肉販 毒販逃回家繼續吸再被訴

2018-02-02 13:25

〔記者錢利忠／台北報導〕前科累累的毒販鄧偉成，吸毒後無照開賓士車，遇警攔查不停，還高速逃離闖紅燈，不慎將蔡姓肉販撞飛，活生生撞斷蔡男右小腿，導致蔡男不治；他闖下大禍後竟逃回家繼續吸毒；新北地院上月底依服用毒品不能安全駕駛致人於死及逃逸等罪，判他8年5個月徒刑；針對他另涉犯毒品罪的部分，台北地檢署今再將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

34歲鄧男有販賣毒品、搶奪、竊盜等多項前科，去年6月14日凌晨，他在家吸食安非他命後，明知自己沒駕照仍開車上路，開賓士車行經新北市板橋區文化路二段、民生路口時，見警方攔查，他竟加速往台北市方向逃竄。

警方當時擔心追捕恐導致其他用路人發生危險，因而停止追捕，不料，鄧男因吸毒導致妄想發作，以為警方還在追，行經文化路二段與雙十路口時，高速闖紅燈將騎機車的55歲蔡姓肉販撞死。

鄧男肇事後繼續飛車逃離，把汽車丟在台北市萬華區後，轉搭計程車返回新北市租屋處繼續吸毒，隔日才被警方循線逮捕。鄧男庭訊時坦承犯行，他的律師主張，鄧男因疾病發作才吸毒緩解，與一般尋求刺激不同，案發後鄧男曾想自殺負責，符合其情可憫等標準，以此請求減刑。

合議庭認為，依現今醫療技術，鄧男所患疾病有藥物可控制病情，沒吸毒必要，且他犯案後，友人曾勸他投案，他卻回說：「出面就死了，我要執行耶，出現一輩子都在裡面了」，明顯無投案之意，加上被害者右小腿當場遭扯下，可見撞擊力道猛烈，認為他犯罪情節嚴重，不能亂給減刑。

合議庭認為，鄧男雖提出抄寫的佛經，當庭向被害家屬道歉，但並沒有取得被害家屬的原諒或和解、賠償，加上他的前科太多，素行非佳，因此判他8年5月徒刑。

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