北市外租爬梯機僅10台 議員轟柯不照顧長者

2018-02-02 12:59

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員王鴻薇今早召開記者會指出，許多身障人士及長者因行動不便，又居住無樓梯老舊公寓，出入要藉由爬梯機輔助，但北市社會局輔具中心外租爬梯機僅10台，一般民眾要借用爬梯機要苦候3個月。王要求，北市府增編列預算增購爬梯機供市民借用，並放置區公所加入借用服務。

王鴻薇研究室調閱資料統計，北市65歲以上長者超過43萬人，身障人士有12萬人，但全北市僅有10座公有爬梯機供民眾借用；又據社會局統計資料，民眾借用爬梯申請件數共108件，等候30天的有53件、46.49％，等候30至60天共44件、38.59％，等候60至90天的有12件、占10.52％，等候90天以上有3件，比率2.63％；言下之意，5成民眾要等超過一個月才有爬梯機可用。

王批，使用爬梯機的市民有外出就醫活動需求，租用爬梯機卻十分困難，柯刪重陽敬老禮金7億元，不該只是拿去辦登山發獎品或吃喝吃掉了，而該實質用於充實設施。

對此，社會局身障科專員林汶綺漪表示，未來3個月將增購8台爬梯機；民眾借用時需先登記，日租200元，週租2000元，月租4800元，民眾也可申請補助自購。

花博園區的合宜輔具中心督導柯怡峰說，有借用需求的民眾可先在輔具中心登記，將派專人評估住家的樓梯是否適宜使用爬梯機。