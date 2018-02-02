前立院秘書長林錫山收賄在押 下週五拚出監過年

2018-02-02 12:38

一審判16年 高院3月29日宣判

〔記者項程鎮／台北報導〕前立法院秘書長林錫山涉嫌收賄、一審判刑16年，高等法院上午辯結林涉案部分，目前在押的林只承認觸犯賄職務上收賄罪，希望交保讓他回家過年，合議庭裁示3月29日宣判，另外，林羈押將於2月9日（下周五）到期，合議庭決定當天開庭決定是否延押。

上午林錫山出庭時，仍將大部分罪刑推給其他被告，林表示，他觸犯職務上收賄罪，是當時受到李保承蠱惑才收錢，但他沒有觸犯違背職務收賄等罪，他自認對不起家人和栽培過他的人，希望合議庭能讓他交保、讓他回家安頓年邁母親。

林錫山的律師則在庭上，拿林錫山和央行總裁彭淮南相比較，指林是僅次於彭任期最久的政務官，林事母至孝，還要照顧已成植物人的弟弟，希望高院輕判並讓林交保。

林錫山被控利用主導立院電腦軟硬體招標案的機會，接受網遠科技公司負責人李保承請託，由立院科長陳亮吟居間聯繫，在高鐵上或立院辦公室、會議室交付8次賄款共3950萬元，林再以洩漏底標方式協助網遠取得23件招標案，且林遭台北地院認定不明來源財產高達2.3億元；北院去年5月依8次收受回扣罪、一次公務員財產來源不明罪，判林錫山16年有期徒刑、褫奪公權6年，全案由高院審理中。