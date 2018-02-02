「蘆竹王陽明」涉偷拍被訴 又被控出言恐嚇沒付早餐錢就跑

2018-02-02 12:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕自稱「蘆竹王陽明」的24歲富少李威德（另涉毒品案目前在新店戒治所觀察勒戒中），因涉嫌偷拍高達300GB的性愛片，並將影片po上網、恐嚇多名被害女子，昨被檢方依恐嚇、妨害秘密、散布猥褻影片等罪嫌起訴，而他去年6月間，又因與開設早餐店的林姓老闆娘兒子有債務糾紛，涉嫌出言恐嚇、不付早餐錢就離開，並於隔日凌晨到店家潑漆，被林婦告上法院。桃園地檢署今偵結，認李男涉嫌詐欺取財及恐嚇罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢警調查，李威德因與林姓婦人的兒子有80萬元的債務糾紛，去年6月10日早上7點多前往林婦在桃園市蘆竹區開設的早餐店，涉嫌以「再不還錢讓你的早餐店沒辦法開」等語恐嚇、點了265元的早餐沒付錢就離開，還於隔天凌晨1點多2度前往店家潑灑油漆，讓林婦心生畏懼，一狀告上法院。

檢警偵訊，李威德堅決否認犯行，喊冤稱是林婦兒子向他借走80萬元後沒有還錢也避不見面，才去早餐店向林婦詢問她兒子的下落，並沒有說要讓她早餐店開不下去等。

李男聲稱，雙方起了口角後，還是他主動叫林女請社區警衛報案，「警察來了要求我先離開才沒有付早餐錢，不是故意不付」，他坦承確實有潑漆，但是是因為很氣林婦兒子欠錢不還，不是要恐嚇。

而林婦2次傳喚都未到案，警方也稱當時雙方都表示暫時不需要警方協助處理，訊後，檢方認為僅靠林婦在警訊的單一指稱，難以認定李威德有恐嚇罪嫌，且李男如真有詐欺取財犯意，大可點餐後就離去，不須主動要求報警，讓自身暴露在易被查獲的風險中，認李威德所言不假，且李威德潑的是綠色、橘色油漆，與一般暗示他人流血、血光之災的紅漆不同，認李威德涉恐嚇及詐欺取財罪嫌不足，予以不起訴處分。