工安問題害工人摔死 賠178萬元和解免坐牢

2018-02-02 12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣電力公司台中火力發電廠於前年委託設於新竹市的萬茂工業社，整修輸送煤炭的機組，不料，技術員連金瑞卻踩空，從29公尺的高度摔下死亡，台中地檢署認為，該工業社彭姓女代表人與受僱的林姓工地負責人，都違反職業安全衛生法或觸犯過失致死罪，工地沒有加裝安全網，工人也沒有用安全帶，不過，彭女與林男已經賠償死者家屬178萬餘元，雙方已經和解，台中地院依協商程序，判處萬茂工業社罰金9萬元，林男則依過失致死罪判處徒刑3月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。

判決書指出，台電公司水火力發電事業部台中發電廠（俗稱台中火力發電廠），於2016年3月至12月委託萬茂工業社，進行「TR7輸煤皮帶機轉換塔等底板更換工作」，該工業社聘僱林男擔任工地現場的負責人，連金瑞則是技術員，同年8月13日上午，因底板更換鋪設後，新底板尚未平整，連男一腳踩上新底板，從29公尺高處墜落摔死。

台中地檢署認為，依職業安全衛生法的規定，高度超過2公尺，就要加裝安全網，或使用安全帶，防止工人墜落，但案發現場卻沒有上述安全設施，工業社的彭姓女代表人，以及工地現場負責人林男都有責任，不過，案發之後雙方和解，彭女與林男賠償178萬元給死者家屬，據此給予輕判，依職業安全衛生法判處萬茂工業社罰金9萬元，依過失致死罪判處林男徒刑3月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。