驚悚！便當店氣爆16傷 目擊者：有人頭著火跑出來

便當店氣爆後，一片狼藉。（記者洪臣宏攝）

2018-02-01 22:04

〔記者方志賢、洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區山明路一家便當店，今晚6點51分用餐時間發生氣爆，店內轟得一片狼藉，造成16人受傷，其中，3名重傷者已入住加護病房，另有3名中度傷勢。

傷者分別送往小港醫院及國軍高雄總醫院，消防局出動高桂、小港、鳳祥、前鎮、大林分隊及特搜中隊共18車24人到場搶救。火勢已於7點16分撲滅。

晚間6點51分用餐時間，小港一間賣嫩骨飯的餐廳，疑似在廚房發生瓦斯氣爆，火勢一度竄燒二、三層樓高，宛如被炸彈轟炸一般，陣陣的爆炸聲嚇的附近民眾跑出來察看。

目擊者指出，有1、20人尖叫地衝出來，還有人頭髮、衣服著火，彷彿人間煉獄，住在便當店3樓的李小姐從事髮型設計師，氣爆當時正在曬衣服，突然聽到一聲巨響，地板晃動，還以為是車禍，他從窗子探頭查探，聽到很多人高喊：「失火了！」要她快下來，隨即黑色濃煙竄入房內。

李小姐下樓後看到便當店有一些「小紅光」（火光），立即轉頭往反方向跑，她受到嚴重驚嚇，有些住戶已經返家，但她心有餘悸在外徘迴，直呼：「好恐怖！」

在對面開豆花店的楊老闆說，聽到爆炸巨響後趕到店門口，只看到一群約有1、20人跑出來，分往不同方向逃竄，尖叫、慘叫聲此起彼落，還有人頭髮、衣服著火衝出來。

1對50餘歲夫妻頭髮燻得捲曲，一臉驚恐地向楊老闆借電話，他們說，他準備走進便當店買飯，突然被震波震出來，手機就掉在店內，雖然沒有受傷，因為怕家人擔心，才會借電話報平安。

附近住戶說，該便當店在當地開業1年多，生意很好，氣爆時正值用餐時間，店內很多人，才會造成多人受傷

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高雄小港便當店氣爆。（記者張忠義攝）

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