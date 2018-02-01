超商阻詐拿獎金 店員開心：不無小補！

統一超商誠義門市李姓女店員，由於協助警方防堵詐騙，讓黃姓女子免於被騙7萬元，獲得市長柯文哲獎狀，以及千元禮券。（記者陳恩惠翻攝）

2018-02-01 21:14

［記者陳恩惠／台北報導］重賞之下有勇夫！有鑒於詐團車手常透過超商ATM提領贓款，或被害人到超商買點數，為提高超商協助「阻詐」意願，台北市政府不僅頒發獎狀也加發獎金，士林區某間超商的店長與店員，便因阻詐有功，共獲得4000元禮券，讓2人高興地直呼：「做公益阻詐還有獎金可拿，真是一舉兩得，也不無小補！」

警方扎根「防詐騙」不遺餘力，但上當受騙案件依舊頻傳，警政單位祭出殺手鐧，籲第一線「守門員」：計程車司機、銀行員及超商店員加入檢舉不法，獎金最高能獲得1萬元喔。

台北市士林警分局蘭雅派出所分別於去年12月8日及28日的晚間，接到統一超商位於北市忠誠路一段「誠義門市」的報案電話，只因熱心的店員覺得「好像有人被詐騙ㄟ？」線上巡邏警網立刻趕往處理，果然都成功地攔阻詐騙，避免150餘萬元被匯出，這2名郭姓女店長和李姓女店員，上月23日蘭雅派出所特地前往轉交北市府頒發獎狀，以及分別為3000及1000元的禮券。

蘭雅所表示，去年12月8日，先接到誠義門市李姓女店員報案，有名女子在超商外來回徘徊，神情緊張邊講電話邊進入超商，警員到場找到黃姓女子上前關心，發現黃女正與詐騙集團通話中，向黃女指出電話是詐騙集團來電，當對方聽到警方聲音立刻掛斷，黃女才知被騙，及時保住7萬元。

蘭雅所說，同月28日再次接到誠義門市通報，郭姓女店長表示，店內有名婦人正慌張地操作ATM；警員到場告知婦人這是詐騙千萬不要匯款，婦人本不信，但在警員持續勸說下，拿起尚在通話的手機，才發現對方已經掛斷，大呼「好哩加在，免得150萬元就去了了！」