虎尾市區晚間大火沖天 4民宅頂樓加蓋燒毀

虎尾民眾頂樓加蓋鐵皮屋發生大火，波及隔壁3民宅。（民眾提供）

2018-02-01 22:15

首次上稿 20:55

更新時間 22:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾鎮林森路二段今天晚上8點多民宅頂樓加蓋鐵皮屋的神明廳起火，延燒到一旁的3間頂樓加蓋，雖然虎尾當時下起小雨，但大火沖天，甚是驚人，消防局出動土庫、斗南、西螺、虎尾等地消防車馳援，大火1個小時後撲滅，所幸無人傷亡。

起火點是一間3層樓民宅頂樓加蓋的鐵皮屋，疑似是神明廳，據現場目睹民眾表示，一開始頂樓只冒黑煙，一下子火勢很快蔓延開來，大火照亮夜空，由於地點就在市區，且在全聯福利社對面，吸引不少民眾圍觀，加上位在主要道路林森路上，交通複雜，增添救火難度。

消防隊趕到馬上拉開水線並架梯灌水，很快控制火勢，但也有民眾質疑為何沒有出動雲梯車。火勢很快被撲滅，消防員清理火場，幸未發現有人傷亡，這起火警共造成4間民宅頂樓被燒毀，起火原因仍將進一步調查。

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消防隊撲滅大火，進行火場清理。（記者詹士弘攝）

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