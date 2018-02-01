竹聯幫拜會日本黑道 刑事局證實白狼兒子率團

2018-02-01 17:09

〔記者邱俊福／台北報導〕針對外媒報導，竹聯幫近日前往日本沖繩拜會當地黑道組織「旭琉會」，刑事局獲報後調閱相關資料，掌握由統促黨總裁白狼張安樂的二兒子張瑋帶團，且之前張安樂跟「旭琉會」就有多次互訪交流，但目的不明。

刑事局表示，上月26到28日3天，張瑋一團14人前往日本，我駐日連絡官掌握情資後，與日方密切連絡，但其餘13人背景仍需進一度了解。

其實，之前白狼就曾率團前往與「旭琉會」交流，雙方關係良好，且「旭琉會」也曾來台，由白狼負責接待。