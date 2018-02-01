南市勇警為了救人 半年跳河2次獲表揚

南市警局長黃宗仁（右三）公開表揚12月份及時攔阻詐騙款項有功之金融機構行員及超商（市）店員等5人。（記者楊金城翻攝）

2018-02-01 16:43

〔記者楊金城／台南報導〕今年元旦當天，台南市善化警分局海寮派出所警員黃鈺翔為搶救騎四輪電動車不慎跌落2米深排水溝的老翁，奮不顧身跳下救人，下午獲南市警局長黃宗仁表揚。黃員半年內跳河兩次救了兩條人命，他霸氣說，不算什麼，職責所在。

黃員當時獲報趕到現場時，老翁還被電動車壓住，身體虛弱，無法脫困，他立即脫下裝備跳入排水溝，安撫老翁情緒，並在民眾協助之下，將老翁救起。

這次的救人，讓黃員回想起，半年前在台北市大同警分局延平派出所任職時，深夜接獲民眾報案有女子在淡水河邊想自殺，黃員趕至現場時，驚見女子已跳河，在水中載浮載沉，他脫下裝備縱身跳入河中救人，在民眾及消防隊員協助下，順利將女子拉起送醫。

黃員半年跳河兩次，南北各救起兩條人命，黃宗仁下午在局務會議還特別表揚，黃員說，第一次跳淡水河救人，當時其實沒想太多，一心只想救人而已，家人知道後擔心的小小責備了一下，這次跳下2米深的排水溝，實在沒什麼好擔心。

會議中也公開表揚12月份及時攔阻詐騙款項有功之金融機構行員及超商（市）店員，12月共計攔阻詐騙款約597萬元，不僅護住市民荷包，更顯見警民合作打詐的成果，黃宗仁親自頒發獎座及獎金，以表感謝。

勇警黃鈺翔（右一）奮不顧身跳排水溝救人，下午獲南市警局長黃宗仁（左一）表揚。（記者楊金城翻攝）

騎四輪電動車不慎跌落2米深排水溝的老翁獲救。（記者楊金城翻攝）