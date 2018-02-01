南迴公路撞車後肇逃 女駕駛逃2公里撞山壁翻車

2018-02-01 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕台東南迴公路今天清晨發生一起交通事故，一名女子疑因過彎車速過快，跨越雙黃線撞上對向的貨車。肇事女子隨後駕車逃逸，不過才跑了2公里就翻車遭逮，車上2人輕傷。

綜合媒體報導，台東一名20多歲女子今天清晨開車從屏東北上台東，在行經台9線449公里處，疑似因為過彎車速過快，跨越雙黃線撞上對向的貨車。女子下車查看後就開車逃逸，逃亡其間遇檢不停還直接加速，不過她在逃跑2公里後就撞到山壁翻車，當時肇事駕駛車上還載著朋友，2人都受輕傷。警方表示，肇事女駕駛的酒測值是零