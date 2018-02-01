為弟尋仇反遭刺死，兄弟檔殺人判重刑，圖為兇殺現場。（資料照）

2018-02-01 16:13

〔記者王定傳／新北報導〕20歲男子吳承晉不滿弟弟的女友與前男友黃啟倫藕斷絲連，談判時，黃啟倫持刀猛砍吳男左頸，其胞弟黃冠潾及共犯林永倫持刀刺中吳男胸腹部，吳傷重不治；新北地院依殺人等罪，判黃啟倫16年徒刑、黃冠潾及林永倫各13年徒刑，另2名參與者范溢勳、柯雋哲被依傷害罪，判刑1至2年不等徒刑。

檢警調查，吳承晉因替弟弟出頭，與黃啟倫兄弟起爭執，去年3月21日凌晨2時許，黃冠潾落單險遭毆打，同日早上，隨即「撂人」在新北市三重區仁政街談判，雙方一言不和起衝突，黃啟倫等人持木棒等人，將吳男打到身體屈膝彎腰後，仍不罷手，黃啟倫持彈簧刀朝吳男左頸部刺砍，林永倫則快步持小刀往吳男胸腹部狠刺一刀。

吳男此時已仰躺在地，黃冠潾見狀仍拿彈簧刀朝他胸腹部再刺一刀，吳男身中3刀，因左頸部動脈斷裂、胸部和腹部出血，送醫急救後仍因出血性休克死亡。

審理時，黃啟倫等人均辯稱不想致人於死，合議庭依法醫解剖報告、監視器等判定，死者3處刀傷，都不是皮肉傷而已，而是造成頸動脈、胸腹部出血、肝臟遭刺等傷勢，可見用力甚猛，黃啟倫等3人持刀攻擊，已有殺人不確定故意；可上訴。