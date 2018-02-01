保全害騎士變植物人還肇逃 判刑1年半另賠千餘萬

2018-02-01 15:58

〔記者溫于德／台北報導〕何姓保全騎車因超車、按喇叭等原因，與同樣騎車的吳男發生糾紛；豈知何在擦撞後離去，留下重傷的吳及其女兒。全案直到警方調閱監視器畫面後才將何通知到案。刑庭認定何肇事後逃逸，依過失致人重傷、肇事致人傷害逃逸等2罪，併判1年6月定讞；民庭則認被告擦撞導致原告成植物人，導致家庭連帶受到重大影響，即便他一再抗辯出獄後難找工作，仍舊判賠1394萬餘元，可上訴。

檢方起訴指出，何男2014年12月19日中午時分、行經建國北路逼車吳男，導致擦撞後吳男摔車，但何未停車處理就離開；被告在刑庭審理時則辯稱，當下有停車確認吳男情況，「他扶著另台汽車、也還騎著機車」，因而認為對方未受傷才駛離現場，否認肇逃指控。

但法官採信吳男女兒說法，「父親當下已倒地不起，好心汽車駕駛見狀下車幫忙」，認定被告確實不遵守交通規則造成吳男摔車重傷，去年依過失致人重傷害罪判刑7月，肇事致人傷害逃逸罪處有期徒刑1年2月，合併應執行刑為1年6月；即便何男以相同理由上訴二審，仍被高院法官駁回，全案定讞。

至於民事部分，吳男家屬求償醫療費、預期應支出醫療費、減少勞動能力損失、精神慰撫金等共3097萬2313元。

而何男雖不爭執已支出醫療費、看護費等費用，但就未來應支出醫療費用、減少勞動能力損失等項目均有爭執，且辯原告狀態宛如植物人，餘命計算基礎應有所不同，加上自認出獄後難再找工作賠償，因而請法院酌減金額。

民庭法官審理後仍認定求償有理，僅駁回回診所需之交通費，判賠1394萬3444元。