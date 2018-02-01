上萬元潮鞋攏係假 「便宜賣」詐騙近500萬元

2018-02-01 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕23歲邱姓男子見許多青少年對動輒上萬元的潮牌球鞋趨之若鶩，竟透過臉書及LINE等網路軟體，佯稱自己手中有大批貨源，可便宜賣給玩家，許多人下訂付錢後，邱男卻從此消失不見，警方初估至少有15人受騙，甚至還有母子檔一起受騙，詐騙金額近500萬元，警方昨循線逮人。

警方調查，邱男夥同蕭男等4人，見近年來包括「美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）」穿過的「YEEZY BOOST 350」等潮鞋，在球鞋市場被高價炒作，每雙價格約1萬2至3萬2不等，他謊稱自己有大量貨源，甚至還稱1次購買10雙以上，可有9折優惠價，吸引許多有心以此販售賺取差價的玩家大量購買。

等有被害人上鉤，他派出取款車手組鄭姓少年等人出面取款，然收取匯款後，邱男等人一再謊稱鞋子已由國外船運出貨為由塘塞，被害買家遲未取得任何鞋子，始知遭該集團詐騙。

台北市少年隊警方日前接獲多起報案，組成專案小組展開追緝，昨持拘票、搜索票前往台北、台中、屏東等地，將主嫌邱男、蕭男、羅男、林男及包括6名少年車手，共10人緝捕到案，並在邱男家中起獲用來拍照用、「假的」YEEZY BOOST 350潮鞋及存摺、購鞋契約書等相關證物，詢後以詐欺罪嫌移送士林地檢署及少年法庭偵審。

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