虛擬「乙太幣」交易 淪詐騙新手法

楊姓車手在超商準備交易時遭警方逮捕。（記者鄭名翔翻攝）

2018-02-01 15:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時下正夯的虛擬貨幣「乙太幣」也淪為詐騙工具！昨日苗栗縣頭份警分局破獲乙太幣行騙案，逮捕19歲楊姓車手，據悉，苗栗張姓民眾花了3萬2千元在網路上向賣家購買一枚乙太幣，但對方收款後卻未兌給乙太幣，張男懷疑遭詐，佯稱要出售30枚乙太幣要求與對方面交，並連絡警方於超商埋伏，昨夜逮捕車手，正循線追查幕後集團。

警方表示，昨天下午2點張男向警方報案，稱在網路上購買虛擬貨幣「乙太幣」，匯款3萬2千元給賣家後卻遲未收到乙太幣，警方研判該詐騙集團疑是利用仲介手法，先假用其他真實賣家帳號，誘騙張男匯款後，再私吞乙太幣未兌給張男。張男發現被詐立即報案，由於該手法罕見，警方也不敢掉以輕心。

昨張男與警方合作，先上網查出另組相同帳號賣家，假意要向騙徒以市價約150萬元出售30枚乙太幣，並要求與對方面交。詐騙集團不疑有他，立即連繫家住台北市萬華區的楊男南下交易，並答應事成後會給2萬元酬勞，缺錢花用的楊男將身上僅有的2千元包車南下至新竹縣竹北市一處超商。

雙方正準備交易時，埋伏一旁的頭份警偵查隊隊長馮文義率小隊長劉祥欽、偵查佐張文駿、警員林明均、徐承義上前將楊男逮捕，並在他手機裡查出詐騙集團指示的對話紀錄，且楊男本月12日才因涉以比特幣詐騙被逮，今天又再犯，全案依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局分局長賴銘助也呼籲，近來虛擬貨幣「乙太幣」已被詐騙集團當成詐騙的標的，民眾在網路進行交易時應小心、謹慎及多加查證，避免受騙上當。

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