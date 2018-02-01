高中肄業誆稱博士 掏空公司5000萬買鑽戒送小三

2018-02-01 14:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕上櫃公司邦泰前執行長古紹土（66歲） 9年前將他私營的茶葉商品賣給邦泰，還用公司的錢幫在國外求學的女兒付租金、傭人費等，甚至買鑽戒、名牌包等送老婆和小三，總計掏空公款約5000萬元，台中地院今依《證券交易法》背信等罪判古男12年10月徒刑；另依背信等罪，判他3年3月徒刑，這部分可易科罰金。

判決書指出，邦泰公司2006年起，於中國投資成立蘇州尚邦光電股份有限公司，卻又偽造財務報表方式隱瞞，規避經濟部的審查，騙徒古紹土學歷僅私立高中肄業，卻向當時的董事長許智仁誆稱，擁有德國慕尼黑大學國際金融貨幣學博士學位，曾任14職等的賦稅署副署長，也是慶祥光波公司的負責人，他並遊說邦泰公司收購慶祥公司，藉此取得奈米科技。

2009年7月，古紹土遊說許智仁與董事會，聘他先後擔任特別助理與執行長後，他得知邦泰公司偽造財務報表之事，藉此要脅邦泰公司管理階層，不得過問他的所作所為，否則會舉發邦泰公司上述犯行，之後，開始一連串令人瞠目結舌的惡行。

古紹土先與妻子、邦泰公司管理幹部，成立光波屋與唐瑪兩家公司，再由邦泰公司向2家公司大量購買茶葉，唐瑪公司並變更負責人，由古紹土的兒子古金奎擔任負責人。

從2009年10月至2012年9月，邦泰公司買了931萬元茶葉，實際上銷售的茶葉僅82萬元，其餘850萬元被Ａ走。

古紹土的女兒古雅勻到澳洲求學，古紹土從2011年起，自己或指派公司到澳洲探望，再詐領差旅費高達741萬餘元，還用泰邦公司的公款，每月匯款奧幣2000元給女兒，另外，還分4次匯款共4萬2000元奧幣給古雅勻花。

最誇張的是，有邦泰公司這座「金庫」，古紹土連送自己老婆與女朋友鑽飾、香奈兒皮包與名錶，將近114萬元支出，也都以交際費或印刷費的名義，向邦泰公司報帳。

台中地院認為，古紹土與共犯觸犯證券交易法、背信罪、詐欺罪與商業會計法等罪名，分別判處12年10月徒刑與3年3月徒刑，其中，3年3月可易科罰金，可以上訴。