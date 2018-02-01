宜蘭男子欠錢殺人 投案畫面曝光！

投案畫面曝光！宜蘭男子欠錢殺人自行走進警局。（記者簡惠茹翻攝）

2018-02-01 13:47

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕投案畫面曝光！宜蘭男子欠71.5萬元不堪5萬元利息殺人。

宜蘭吳姓男子因欠下71萬5千元債務，又不堪每個月5萬元的利息，拿起平常工作的紅色細繩殺人滅口，事後還陪死者女友到警局報失蹤，表示可以幫忙提供線索，今天清晨到警局，警方進一步調查中。

「我殺人了，丟在山裡。」57歲吳男平常以碗盤出租為生，今天清晨6點，穿著綠色羽絨衣自行走進警局，他向警方表示，因65歲邱男向他追討債務71萬5千元，而且每個月利息還要5萬元，還不起錢被逼急了才起殺意。

吳男供稱，前天早上約9點左右，他跟邱男說要還錢，跟邱男約在宜蘭市東港路碰面，他開著平常工作的小貨車，邱男開著銀色轎車，兩人停在東港路巷弄內談判，但是兩人一言不合，邱男還威脅他要叫小弟跟他催討債務，他一時氣憤，才想殺了邱男。

吳男藉口要邱男載他去跟友人拿錢，然後回頭鎖車的時候，從自己的小貨車上拿取麻布手套及紅色細布條後，坐上邱男的小客車後座，他趁邱男沒有防備，從駕駛座後方，以細布條勒邱男脖子約10分鐘左右，直到確認邱男死亡。

由於吳男有去過員山山區苗圃，記得那邊人煙稀少，因此他把邱男屍體放在後座，開著邱男的車到員山鄉長嶺路，把屍體推下山坡，途中又隨手丟棄犯案紅布條，把車開到國五高速公路橋下，將邱男車輛停在191甲線側車道共乘停車場後，隨後又丟棄手套及鑰匙逃逸。

由於邱男前天離家後遲遲未歸，邱男的女友當晚焦急到警局報案，吳男昨天還跟邱男同居女友和邱男友人到警局一起到警局，表示朋友不見了，希望幫忙找到人，願意提供線索。

警方發現吳男講話顛三倒四，因此決定隔離偵訊，隨後發現吳男與邱男同居女友說詞不同。警方表示，吳男宣稱自己已經還債，可是對金錢來源卻交代不清，因此決定進一步調查，而吳男則在今天清晨酒醒後，前往警局投案，並在國五高速公路橋下找到銀色轎車，在長嶺路山邊找到犯案的細繩，警方表示，全案依刑法殺人罪嫌移送台灣宜蘭地方法院檢察署偵辦。

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