台65匝道火燒車好爸爸成焦屍 同一路段去年富商被撞死

2018-02-01 13:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕台65線板橋板二匝道口今天清晨近1時許傳出車禍意外，35歲徐姓業務員疑因天雨路滑、不熟悉路況，自撞分隔島後翻車失火，消防趕到時，整車失火，滅火後在駕駛座發現焦屍，因大體焦黑，死者妻子由屍體手上一顆痣，認出疑是丈夫，難掩哀慟，警方仍待進一步比對DNA確認身分；無獨有偶，事發的板橋板2匝道口，去年過年前也傳出吳姓富商夫妻搭乘的計程車，遭男子林逸勛逆向撞上，造成吳翁不治、4人受傷意外。

板橋警分局今天凌晨獲報，台65線土城往板橋方向，要下板橋縣民大道的板2匝道口處，傳出火燒車意外，警方到場時，翻覆的車輛陷入火海，滅火後發現1具焦屍橫躺駕駛座附近，由於現場沒有其他傷患，警方懷疑駕駛受困車內，逃生不及遭大火吞噬。

警方事後查出駕駛為35歲徐姓男子，徐妻接獲通知指認大體時，難掩哀慟，隨後從丈夫右手腕靠近食指處上的一個突起蛋痣，認出是丈夫，徐妻說，我每天幫他按摩所以一眼就認出來。

徐妻說，與丈夫育有2子，相當恩愛，丈夫昨天下午2時從五股住家出門到永和公司開會，傍晚6時許打給她聊天，直到車禍後接獲警方通知，趕到現場指認，至於丈夫晚上到凌晨這段期間去了哪裡，她也不清楚。

板橋警方證實，發生火燒車的同一路段，去年過年前1月18日深夜，也因一名粗心男子林逸勛不熟悉路況下，逆向撞上要下匝道的計程車，當時吳姓富商與妻子自澳門返台，從桃園機場搭計程車準備回家過年，卻在台65線快速道路遭遇死亡車禍，車開至板橋第二匝道時，遭男子林逸勛駕駛的轎車迎面高速逆向對撞，吳男傷重急救不治，吳妻與另3人皆輕、重傷；警方排除雙方酒駕，研判外地來的林男疑因不熟悉路況或操作導航而分神肇事，但肇責仍待釐清。