退休警控鄰裝監視器想「強盜殺警」 求償被駁回

2018-02-01 13:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕退休張姓警員懷疑鄰居知道他有退休金，意圖「強盜殺警」，指控鄰居以4支監視器對準他家圖謀不軌，求償10萬元，新竹地院審理後發現監視器並非對準張家，且檢方早已查明並無「強盜殺警」之事，全案駁回。

張姓警員指控，隔壁陳家經營按摩店，明知他是警察，竟於104年12月30日前後裝置4 支監視器鏡頭，正對他住家前門院、後門院及頂樓陽台曬衣場，還不斷窺視及持手機錄影，致他及家人每日24小時生活在恐懼當中，身心均痛苦異常。陳家於104年間得知他將從警職退休，有一筆退休金，除了以上開方式窺視外，更預謀「強盜殺警」，使其心生恐懼，於104年間將警帽放置於機車及汽車上。然而陳男與妻子林女等人仍於105年1月教唆林女弟弟，與毒品前科累犯楊男等人，企圖自陳家闖入張家行兇行搶。

張男說，因為林女在偵查庭中證稱回家看監視器、有聽到張男說話及見到張男在車庫跌倒，足認陳家暗中在他家裝有針孔式攝影機及竊聽器，嚴重侵害其個人隱私，自應賠償損失，要求陳男夫妻應連帶賠償10萬元。

陳家則說，張男曾向轄區六家派出所報警，警員到場確認後，確定其所裝監視器攝影角度，僅照向路口、門口、後院停車場，並無張男所稱照到他家情形，更無侵犯到張家的隱私。全家已被張男騷擾多時，因不堪持續騷擾而心生恐懼，已經搬離1年多，不知張男為何要以當時之事提告並索取賠償？懷疑張男提起訴訟請求損害賠償有特殊目的。

法官認為，隱私權是保護個人資料的自主控制，張男自行將警帽放在車上，顯係將身為警職人員的身分公開，此公開身分並不違反其本意，自無保護隱私權之必要。

法官勘驗光碟，發現張男站在車庫門前，口出「去叫人家開槍來殺我、誰叫你老公叫人家來殺我、很大膽」，陳妻「你不要含血噴人」，張男「就是你們，你們3個等著被告！」且張男指控預謀「強盜殺警」一事，檢方早已偵結不起訴，最後駁回張男之訴。