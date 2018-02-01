不聽員警勸阻 醉男動口又動手傷警送辦

警方訊問後將陳姓男子移送法辦。（記者張議晨攝）

2018-02-01 13:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉陳姓男子昨傍晚酒後與友人發生口角，不斷在場大聲咆哮，引起旁人側目，警方到場後勸說陳男，未料陳男卻對員警大罵，還動手毆打警員，造成葉姓警員受傷，警方當場以妨害公務罪將陳男壓制逮捕，移送宜蘭地檢署偵辦。

昨傍晚5時許，陳姓男子於南澳鄉中正路一處民宅鬧事，警方獲報後趕抵現場，起初南澳分駐所警員葉正文及吳琦翔兩人先對陳男口頭勸說，未料陳男卻不聽警方勸導，不斷在場咆哮，還不斷說「叫他出來、叫他出來」、「不要攔我啦」，隨後對上前員警動手。

警方見陳男不聽勸阻，立即將他壓制在地，但陳男強力拒捕，出手毆打警員，造成警員葉正文手部擦傷，密錄器也摔在地面，幸最後仍被警方押解上車。

陳男酒醒後表示，他因為酒後情緒失控，才會出現荒謬行徑，對辱罵及造成警察受傷，感到非常抱歉；但後悔已來不及，警方詢問後仍依妨害公務移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男動手毆打員警，造成南澳分駐所警員葉正文手部擦傷。（記者張議晨翻攝）