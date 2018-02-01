宜蘭債務殺人棄屍案 死者無掙扎跡象疑點多

吳嫌疑似在宜蘭市東港路附近的小巷弄殺死邱男。（記者林敬倫攝）

2018-02-01 13:06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今晨傳出駭人的殺人棄屍案，吳姓嫌犯疑似因邱姓死者要求他還71萬5千元的債務，雙方談判時吳因遭受到邱的言語激怒，一氣之下遂將邱勒死，再將屍體丟棄在員山鄉山區，車則丟棄在壯圍臨時上車站旁的停車場，不過，鑑識人員初步勘驗，並未發現死者被勒住後垂死掙扎的跡象，全案仍有諸多疑點待釐清。

64歲邱男前天上午離家後遲遲未歸，女友因此焦急報案，56歲吳嫌昨天還跟邱男同居女友和邱男友人到警局一起報失蹤，表示願意提供線索，警方發現吳男講話怪怪的，企圖誤導警方，隔離偵訊後，發現與邱男同居女友說詞不同，覺得可疑，警方週三報請檢察官偵辦。

吳男到了今天清晨5點酒醒後，自行向警方投案，他表示，因邱男向他追討債務71萬5千元，還說要叫小弟找他催討，所以起了殺機。

警方初步調查，吳男前天早上從自己的小貨車上拿取手套及紅色布條後，騙邱男說要還錢，邱男開著自己的小客車，載他到宜蘭市東港路附近的小巷弄停車談判，吳坐在後座，吳男供稱，當時喝了點酒，加上邱男說了些刺激他的話，他就以布條勒邱男脖子約10分鐘，直到死亡。

吳男之後把邱男放在後座，開著邱男的車到員山鄉長嶺路，把屍體推下山坡，途中又隨手丟棄繩子，把車開到國五高速公路橋下，將邱男車輛停在未在191甲線上壯，圍臨時上車站旁的停車場，隨後又丟棄手套及鑰匙逃逸。

不過，鑑識人員今早前往犯嫌的汽車裡勘驗，找到車鑰匙開了車門發現，有2枝雨傘、用衣架掛了2件衣服及後車廂上有1雙鞋子，車內並無邱男被勒後掙扎的跡象，車內物品乾淨整齊，全案仍有諸多疑點需要釐清。