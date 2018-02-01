高雄自行車別亂停 今起執法拖吊、罰款

高雄警方從2月1日起開始取締違停自行車。（記者黃佳琳翻攝）

2018-02-01 12:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2月1日起，高雄民眾不論是租賃oBike自行車、或是私人自行車，只要違停就會被拖吊，違規民眾不但要付100元的移置費，每12小時還要付25元的保管費，高市警察局交通大隊呼籲民眾，不要跟自己的荷包過不去。

交通大隊指出，根據「高雄市妨害交通車輛處理自治條例」第4條第1項規定，業經市議會第2屆第6次定期大會第47次會議修正通過，自行車違規停車或未依規定停車者，經責令移至適當處所；駕駛人不予移置或不在場時，得不經舉發逕予移置並保管。

交通隊今天上午前往岡山火車站一帶執行取締違停腳踏車作業，不少民眾看到警方在拖吊腳踏車時，直說：「腳踏車也會被拖吊喔？」交大表示，民眾如果自行車被拖吊，可至所轄派出所依照拖吊日期、地點及照片查詢車輛，並攜帶身分證件或相關證明文件，親自到轄區交通局拖吊場，填寫領車單且繳交保管費及移置費領回自行車輛，若超過3個月未認領的車輛將依規定以廢棄物處理。

未來也會針對捷運站、火車站、人行道及商圈地點進行取，民眾若隨意違停遭檢舉影響市容，經轄區分局勸導或認定違反交通法令，且駕駛人不在現場，經通報交通大隊，就會指派轄區拖吊中（分）隊拖吊車前往移置轄區拖吊場。