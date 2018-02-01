李宗瑞翻版！富少偷拍女子性愛影片起訴

富少李威德遭指控偷拍、散佈女子性愛影片。（資料照）

2018-02-01 12:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕23歲富少李威德被控涉嫌偷拍自己與女友、女性友人及網友的性愛影片，散布或是拿影片恐嚇女子與他持續發生性行為，連女友不幫他跑腿買飲料，都被李男威脅「檔案快壓縮好了」，受害女子還包括一名16歲少女，警方獲報後在他電腦發現高達300多GB的性愛影片，總計有5名女子站出來提告，桃園地檢署檢察官偵結依意圖散布、恐嚇等罪嫌將他起訴，李男目前因案在新店戒治所附設觀察勒戒處觀察勒戒中。

去年9月間，桃園檢、警前往李男桃園市蘆竹區租屋處拘提時，李男一度拿鐵樂士噴漆反抗，到案後他矢口否認犯行還辯稱，他有飼養鬥牛犬以及友人偶爾托養的獒犬，在家中架設鏡頭只是為了拍攝狗兒，電腦內的影片都是網路下載。

其中一名被害女子指控，去年1月間她到李男住處，李男卻趁她外出、將手機放在桌上之際，將手機裡她與其他男子的性愛影片存出，並上傳到臉書群組及自創的「威德筆記」網站及YouTube，她氣得提出告訴後，李男於8月間在臉書PO文罵她「你吃壞不要臉了，顛倒是非，扭曲事實，誰騷擾妳」等語。

李男前女友也痛訴，李男擅自偷拍與她的性愛影片，去年1月間她不想幫忙跑腿買飲料，李男竟Line她「快壓縮好了」、「我會標記妳的家人」、「不解決我渴，我就解決你最重要的面子、臉」，之後想遠離他時接連遭到恐嚇，影片也被上傳到YouTube，她聲請保護令都沒用，李男常跑到她上班處所搗亂。

受害女子向警方報案求援時，李男甚至分別傳簡訊給女子稱「你要耍丟臉、拜託別托我下水，先幫我打馬賽克」、「記住千萬不要跟警察配合，不要理會他們，就說你完全不認識李威德這個人，因為一旦配合這件案子就會進入法院，然而就沒警察的事了。警察就會散播。這不是幫你也是幫威德，真的」。

檢方偵結依意圖散布、恐嚇等罪嫌將李男起訴；至於李男另被控轉讓毒品、妨害性自主部分，因無證據顯示李男有提供毒品以及違反女子意願等，此部分檢方偵結不起訴。