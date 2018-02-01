女嬰趴睡噎奶窒息夭折 保母業務過失起訴

2018-02-01 12:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓保母受一對警察夫婦所託，照料2人4個月大的女兒，未料2人的女兒在喝完奶後趴睡，一覺不醒。

基隆地檢署認定，楊婦明知女嬰已感冒鼻塞，餵完奶又未拍嗝至女嬰胃部空氣排出，導致女嬰趴睡後溢奶嗆噎，窒息死亡，今天依業務過失致死罪起訴她。

起訴書指出，45歲楊姓保母是基隆市保母職業工會會員代表，為合格的保母，從去年1月間以每月2萬4千元的報酬，替基隆市一對魏姓警員夫婦全天候24小時照顧剛出生2個月的女兒。

楊去年3月間發現女嬰已有鼻涕多、呼吸聲大的異常現象，某日凌晨1時許女嬰入睡3小時後，哭鬧不休，吵醒楊婦。

楊婦起來餵女嬰喝奶90CC至100CC牛奶後，為女嬰拍哄，見女嬰哭鬧不休，遂將女嬰以趴臥方式放在雙人床上。

楊婦因疲累，躺在女嬰旁，拍哄女嬰，未注意女嬰剛喝完奶，感冒鼻塞極易發生溢奶嗆噎，仍讓女嬰趴睡。

等楊婦近8點起床，發現女嬰嘴唇發黑，趕緊為女嬰施以心肺復甦術，見女嬰仍無呼吸心跳，未打119，自行開車載女嬰急救，已回天乏術。

楊婦解釋她跟女嬰睡在大床上，有替女嬰拍嗝，發現女嬰嘴唇發黑後，一時心慌，先打給女嬰母親，才沒打119，否認有過失。

但法醫研究所解剖後認定，女嬰死因是噎奶、嗆噎導致窒息意外死亡，檢方因此將楊婦依業務過失致死罪嫌起訴。

記者去電詢問魏服務的單位，警方表示魏員休假中，不願表示意見。