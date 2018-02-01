機房流竄觀光區專詐澳門人 2女將臨盆還要詐

詐團將機房設置在圖中的溫泉民宿掩人耳目。（記者許國楨翻攝）

2018-02-01 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕許興男子在國外詐團「習藝」後返台自立門戶，專鎖定澳門地區民眾行騙，且流竄觀光區租下民宿佯裝遊客混淆查緝，中打偵五隊前天循線到一處溫泉民宿攻堅瓦解該詐團，逮捕許嫌在內的20人，赫見其中還有兩名孕婦成員，其中一人即將臨盆，讓警方忍不住搖頭，真是最壞的身教。

警方調查指出，26歲許嫌先前就是詐團成員，憑著學到的整套流程自立門戶擔任首腦還不斷進化，考量以往亂槍打鳥方式不僅效果不佳且增加話務費用的成本，集中火力，專鎖定澳門地區民眾行騙。

偵五隊長賴英門說，該詐團第一線假冒中國知名順豐貨運客服向被害人詢問個資，誆稱有包裹涉案需與公安局聯繫處理，隨即利用玩具手機製造轉接答鈴聲將電話轉接二線假公安，再佐以無線電製造吵雜聲音取信後，以被害人涉洗錢必須進行資金比對，要求立即到銀行ATM進行轉帳操作或使用支付寶支付款項至人頭帳戶詐財。

警方追查發現，該詐團流竄觀光區，租下民宿佯裝遊客，實則設置流動機房掩人耳目，且為躲避查緝不斷游移變換據點，增加查緝難度，警方不斷動員人力埋伏跟監，最近終於鎖定自墾丁轉移到南投埔里一處溫泉民宿的行蹤，進一步確認後，前天持搜索票破門攻堅，當場逮捕正在撥打詐欺電話的許嫌及另19名成員，其中還有兩名已分別懷孕4個月及8個月的孕婦。

警方同時起出成員講詐騙電話時防止互相干擾的自製泡棉隔音箱、手機、玩具手機、無線電、筆電、被害人個資、WIFI訊號分享器及教戰手冊等贓證物，經初步清查，光是運作的這20多天來已有20多位澳門民眾遭詐，詐財金額上看600萬，訊後將全案依詐欺、組織犯罪條例罪嫌送辦。

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