斬下蔣介石銅像頭顱 他要當成尿桶洩憤

2018-02-01 12:31

〔記者吳政峰／台北報導〕位於陽明山國家公園內的蔣介石銅像，去年4月被台灣建國工程隊隊長郭志剛砍下頭顱，負責管理的台北市工務局公園路燈工程管理處提出毀損告訴，郭志剛1日出庭表示，把「蔣頭」帶走是為了當尿桶洩憤，原預定等到台灣獨立建國就會捐出來，未料頭才砍下沒幾天就被警方查獲，絕無據為己有意圖。

郭志剛表示，蔣介石是228大屠殺元凶，對台灣傷害極大，不應立銅像紀念獨裁者，砍下銅像頭顱是一種行為藝術表現，目的在於轉型正義與去除威權，具有阻卻違法事由。

郭志剛指出，北市府自稱是銅像管理維護者，具所有權卻未列冊維護，財產清單上也沒有銅像的編號，互相矛盾，不可採信。

法官問郭志剛，砍下的頭未棄置現場，反倒放在車上載走，目的為何？郭志剛回應，他真正的目的是要把它放在廁所當尿桶，藉以洩憤。

公訴檢察官聽了之後，認為郭志剛用鋸子和榔頭破壞銅像後，又把銅像頭顱帶走，已不僅是毀損罪，還可能觸犯加重竊盜罪，希望法官審酌；郭志剛強調，本來預定獨立建國或228罪行紀念館設立後，就將頭顱捐出，並無不法所有意圖。

檢察官表示，造冊列管的目的在於檢視公物使用年限，便於逾期或損壞時更換或修復，但銅像無使用年限，如同花花草草，無須編號造冊；郭志剛則回應，任何物品都有使用年限，既然是財產就應列管。

法官聽完檢、辯說法，特地問郭志剛當日有無3人以上，朝結夥竊盜罪方向思考，郭志剛則回應不記得共有幾人，但所有行動均是他1人所為。

郭志剛強調，蔣介石銅像毫無價值，檢方卻指控涉犯加重竊盜罪，對他是種人格污辱，希望法官裁准2名專家證人到庭闡述蔣介石的罪行歷史，以及言論自由的觀點，釐清事實。

審判長指出，合議庭綜合考量後，再決定是否有請專家證人到庭作證的需要，諭知4月12日再次開庭。

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