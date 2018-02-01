濫倒強酸污泥、偷排重金屬廢水超標千倍 電鍍廠5人被訴

2018-02-01 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市梧棲區鍍盛工業社為求節省廢水處理費，暗中埋管線，去年2月將超過標準達1000倍的電鍍廢水排入安良港大排內，檢警搜索時，不但當場抓到排放含有重金屬的廢水，還從查扣的文件中發現，這家電鍍廠於2015年間清理電解槽污泥時，把含有重金屬的強酸污泥，用水肥車抽走，濫倒於不詳地點。

更惡劣的是，去年3月被抓到偷排廢水，這家電鍍廠又委外濫倒夾雜污泥的水泥塊1公噸，台中地檢署今天依水污染防治法起訴負責人李淑卿等5人，並以這群人對環境造成難以回復的傷害，建議法官在判刑之外，併科適當的罰金。

起訴書指出，李淑卿（46歲）是鍍盛工業社負責人，聘僱陳文慶（59歲）與越南外勞陳文準（37歲），去年2月間整修電鍍槽，想要節省廢水處理費用，遂由陳文慶與陳文準，用馬達把電鍍廢水直接排放到廠區旁邊溝渠，導致安良港大排的水色變成淺綠色，民眾惶恐並通報環保局，稽查人員發現這家電鍍廠排放的電鍍廢水，總鉻是標準值的690倍，銅是標準值的66倍，鎳是標準值的1020倍。

檢警於3月搜索電鍍廠，當場查獲陳文慶等人正在偷排廢水，檢警查扣工廠文件，發現一張金額6萬5000元的現金傳票，還有一張男子楊傑安（43歲）的名片，進一步發現，鍍盛工業社在2015年10月清理電解槽，卻是委託不具有甲級廢棄物清理許可證的楊男處理，楊男用罐式水肥車，把7至8公噸含有重金屬且強酸的污泥，運至不詳地點流放。

去年3月間鍍盛企業被檢警搜索之後，仍繼續整修破裂的電解槽，委託男子陳進卿（46歲）清運夾雜重金屬污泥的水泥塊，不料，陳男卻把重約1公噸的水泥塊與污泥，傾倒在王姓男子的土地上（王男同意無償堆置），台中地檢署認為李淑卿等5人，分別違反水污染防治法與廢棄物清理法起訴，並認為這群人對環境造成難以恢復的傷害，建請法官在判刑之外，斟酌併科適當的罰金。