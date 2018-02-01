為71.5萬債務殺人棄屍 男嫌還陪死者女友到警局報失蹤

宜蘭男子為債務殺人滅口。（記者簡惠茹攝）

2018-02-01 11:52

〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭吳姓男子為了71萬5千元債務殺人滅口，還陪死者女友到警局報失蹤，表示可以幫忙提供線索，今天清晨到警局自首，警方進一步調查中。

56歲吳男今天清晨5點自行到案，他向警方表示，因64歲邱男向他追討債務71萬5千元，還說要叫小弟找他催討，所以起了殺機，他前天早上從自己的小貨車上拿取手套及繩子後，騙邱男說要還錢，邱男開著自己的小客車，載他到東港路停車談判，他坐在後在駕駛座後以繩子勒邱男脖子約10分鐘，直到確認邱男死亡。

吳男之後把邱男放在後座，開著邱男的車到員山鄉長嶺路，把屍體推下山坡，途中又隨手丟棄繩子，把車開到國五高速公路橋下，將邱男車輛停在191甲線側車道共乘停車場停放，隨後又丟棄手套及鑰匙逃逸。

由於邱男前天離家後遲遲未歸，女友因此焦急報案，吳男昨天還跟邱男同居女友和邱男友人到警局一起報失蹤，表示願意提供線索，警方發現吳男講話怪怪的，企圖誤導警方，隔離偵訊後，發現與邱男同居女友說詞不同。

警方表示，吳男宣稱自己已經還債，可是對金錢來源卻交代不清，因此進一步調查，吳男則在今天清晨酒醒後，自行前往警局自首。