下藥性侵韓女求交保 色運將被延押將在看守所過年

性侵韓女的色運將詹侑儒，今被高院提訊召開延押庭，他請求交保，希望回家看小孩，但恐落空，訊後還押，將在看守所過年。（記者楊國文攝）

2018-02-01 11:30

〔記者楊國文／台北報導〕3名韓女去年1月來台包車旅遊，色運將詹侑儒竟在乳酸飲料中下安眠藥，假好心送給3女飲用，再趁其中2女昏睡期間，性侵其中1女，高等法院上月依加重強制性交罪判詹7年4月，今提訊詹召開延押庭，詹求情說無逃亡之虞，且年節將至，盼獲交保能回家看小孩、並盡孝道，訊後遭還押；高院認定，詹被判重罪、有逃亡可能，擬將詹延押2月，將在看守所過年。

在押的詹侑儒留短髮、戴口罩被押解出庭，媒體問他是否擔心在看守所過年，詹沈默不語。

判決指出，41歲的詹男有精神方面宿疾，從醫院領取含有FM2成分的安眠藥，去年1月12日載3韓女出遊，白天至九份、金瓜石等地旅遊，他在金瓜石黃金博物館停車場內等待時，以打火機將安眠藥磨碎，摻入乳酸飲料中，3女返車後拿給她們喝。

2女不疑有他喝下，1女則因覺得苦沒喝，詹男開車抵達士林夜市後，清醒的女子因叫不醒另外2女，只好獨自下車逛夜市，詹男隨後竟把2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女得逞。

3女當晚返回旅店，喝下詹男飲料的2女仍持續昏睡到隔天下午，好不容易清醒，遭性侵的被害人隱約想起遭詹男脫絲襪指侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，趕緊報警，警將詹男查獲。

詹男警訊供稱，當時剛好有其他有人傳A片，他看完後先在駕駛座手淫，但還是忍不住情慾，才會到後座偷摸女子下體，否認指侵，但因韓女陰道內確實採集到詹男DNA，檢方和歷審都不採信其辯詞。