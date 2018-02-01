操作不慎翻車釀禍 3高清晨9車連環撞1重傷

國道福高北上36.5K處，今天清晨5時30分發生9車連環車禍，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

2018-02-01 13:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上36.5公里今天清晨發生9車連環撞意外，共有1輛遊覽車、8輛小貨車、小客貨車車禍，造成1重傷、3輕傷；國道六隊樹林分隊說，初步調查，為駕駛A車的趙姓男子操作不慎導致車輛翻覆，後車沒注意下釀成連環撞，車禍肇因仍待進一步釐清。

國道六隊樹林分隊、消防單位趕到處理，初步釐清，A車為43歲趙姓男子駕駛的自小貨車，疑自行操作不當翻覆，B車駕駛自小客貨車的48歲王姓男子閃避不及，撞上後停在外側路肩，C車由43歲朱女駕駛的自小客貨車則先後撞擊A、B車。

至於第二事故群部分，D車由59歲汪姓男子駕駛的自小客貨車閃避不及翻覆，撞上停在車道上，由66歲曾男駕駛的E車、33歲王姓男子駕駛的F車等2車後，駕駛G車的26歲邱姓男子也因閃避前方事故不及，撞上H車、33歲張姓男子駕駛的遊覽車，車上7名乘客都沒受傷，I車由32歲劉姓男子駕駛的自小客貨車，再追撞G車。

國道警方發現有人受傷，由消防局協助將傷者送醫，其中B車王姓駕駛因小貨車車頭較短，防護較少，車禍後夾困車內，到院被診斷出頸椎、膝蓋骨及肋骨骨折，傷勢最重，A車趙姓駕駛右手挫傷、G車邱姓駕駛頭部挫傷、I車鄭姓乘客挫傷；警方對9車當事人酒測值，均為0毫克，該起車禍於上午上班尖峰時間前，約7時5分全面排除。

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