天兵！通緝犯上警局領信 女警眼尖手到擒來

2018-01-31 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市39歲賴姓通緝犯躲避查緝半年，上個月連偷2名鄰居200公斤南瓜及3個盆栽，早被警方盯上，準備收網，他未收到法院傳票信件，昨晚（29日）上警局領信，剛好楠梓警分局加昌所值班女警謝佩樺就是管區，眼尖發現賴男自投羅網，不動聲色請他稍等，趁機找來學長合力抓人，智取賴男手到擒來，賴男一臉錯愕，今天（31日）被送辦。

楠梓警方去年12月接獲民眾報案，加昌路菜市場附近，有人住家前面3個盆栽被偷，還有農產公司將近200公斤南瓜放在貨車上，竟不翼而飛，2案發生在同條路，相距不到50公尺。

警方調閱監視器畫面，赫見治安人口賴男沒在怕，曾犯下竊盜、毒品、詐欺等案，去年6月因偽造文書被橋頭地檢署通緝，露臉往返3次徒手搬光，賊性堅強令警方也搖頭。

賴男最近未收到法院寄送毒品傳票信件，昨晚到加昌所領信，剛好值班女警謝佩樺就是管區，近來正為賴男犯案頭痛不已，她眼尖認出賴男自動上門，不動聲色，以拿信為由請他稍等，趁機找來學長合力抓人。

賴男一臉錯愕，大呼有夠倒楣，自嘆躲警大半年，保大等多個單位埋伏都沒抓到他，沒想到竟栽在女警手上。警方在他的住處起出3個盆栽，南瓜則已吃下肚。

26歲謝佩樺高雄大學法律系高材生，才當警察8個月，勤區經營非常細心，一眼認出賴男自投羅網，當場手到擒來，得來全不費工夫，讓賴男懊悔不已，警訊後將他依偽造文書通緝、竊盜、侵占遺失物等罪嫌送辦。

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