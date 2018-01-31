越南警察來台搶前女友 狠嗆台警被逮卻秒下跪

2018-01-31 23:22

〔記者王捷／台南報導〕吳姓越南籍男子跨海到台南找阮姓前女友，這幾天兩人吃住都在一起，吳男卻趁機搶走阮女放在家裡的20萬元，阮女氣炸報案，警方語言不通，要阮女聯絡吳男，吳男竟在電話中嗆說，他在越南當過警察，知道警察在玩什麼，要將錢匯回越南，搭機離開，台灣警察對他無可奈何！不過，吳男被警方埋伏逮捕後，卻秒下跪求情，警方訊後將他依準強盜罪移送法辦。

34歲吳男與33歲阮女是前男女朋友，多年前，阮女嫁來台灣，目前已取得國籍，與現任丈夫分居，開設越南按摩店。吳男27日持觀光簽證來台，直奔台南到阮女家中，兩人吃住都在一起，直到29日下午阮女回家時，才發現吳男正翻找租屋處，拿走20萬元現金。

吳、阮拉扯一陣後，吳男逃走，阮女不甘被搶，向警方報案。吳男不會說中文，警方也不知該如何誘捕，於是先請阮女打電話給吳男，吳男自稱他在越南當過警察，警察玩的那一套他都知道，現在他拿到了錢就要匯到越南，30日就要回國，台灣警察也無可奈何！

警方獲知這個訊息，加上吳男語言不通，研判他可能還是會在阮女家附近的越南籍聚落出現，因此分別在機場、阮女家附近埋伏，最後在29日晚間逮捕吳男，這時吳男身上的現金有18萬元，與阮女供稱遭搶的金額有出入。

吳男看到警方逮人，立刻下跪請求放他一馬，阮女也在旁求情。吳男落網後向警方供稱，與阮女交往時，為了幫助阮女來台灣，借了她一筆錢，他這次來台南看阮女，就是要拿回這筆錢，但阮女不肯，雙方各執一詞。訊後警方將吳男依準強盜罪嫌移送法辦，應訊後無保飭回。