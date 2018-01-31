1/31 大福彩、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-01-31 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月31日）開獎的第107000009期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000027期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000009期大福彩中獎號碼為：「04、07、10、28、31、35、37，特別號13」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共103注獲得，每注可得4000元；肆獎共1772注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4007注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注獲得，每注可得10萬元。

第107000027期今彩539中獎號碼為「01、02、13、22、39」，頭獎摃龜；貳獎共178注獲得，每注可得2萬元；參獎共6240注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6347注獲得，每注可獲得50元。

第107000027期39樂合彩中獎號碼為「01、02、13、22、39」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5871注中獎，每注可得1125元。

第107000027期3星彩中獎號碼為「039」，正彩共29注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000027期4星彩中獎號碼為「0184」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」