下藥迷昏實習女醫 醫院開除男醫

2018-01-31 21:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕醫師李忠哲具有開立三級管制藥物FM2資格，明知有強力安眠效果，卻摻入咖啡內供實習女醫師飲用，意圖不軌，事後雖查無性侵證據，女醫師仍決定站出來提告，認為「我不提告，他還會找下一個」，一定要讓他得到應有懲罰。醫院也已行動力挺，開除李男代訓醫師資格。

我不是第一個！被害女醫審理時說，李男編了一堆謊言，還自認無辜，如果我不提告，他還會找下一個人，所以我不想跟他和解，因為他身為醫師身分，有管道取得管制藥品，竟愧對醫師身分，他應該得到應有懲罰。

李忠哲在審理時數度喊冤，但法院仍調查出李忠哲在案發前10天與8個月前有開立過FM2給當時女友（現為老婆），李妻偵訊時表示已經全部吃完，但不知道服用的是FM2，服後也沒無力等副作用，法庭認為李身為醫師卻未告知藥物名稱，對李妻說詞真實難以認定，依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用三級毒品，判處李男5年6月徒刑。

醫院表示，李男為台中地區連鎖體系醫院醫生，104年間原本要在本醫院安寧病房代訓3個月，事發第2個月李男做出踰矩行為後，基於保護女性職場安全，院方調查後第1個禮拜就將他退訓。

彰化縣衛生局表示，失眠是常見病狀，每個醫師都能開立安眠藥，不過FM2為管制藥品，有專用處方箋，開立後都會追蹤使用量，若有醫師違法開藥或重複讓患者拿藥進行違法行為，將依照「醫師法」規定，由「醫師懲罰委員會」逕行決議是否處分，最嚴重會吊銷醫師證書。

FM2，學名為Flunitrazepam（中文名：氟硝西泮）在臨床醫療上為治療各種失眠症狀，依法應經過醫師診斷開立處方箋，藥事人員調劑後才能使用，由於FM2 有很好的水溶性，溶後不易被發覺，常被有心人士滲入飲料、迷昏女性，再加以強暴，所以有「強暴藥丸」之名。