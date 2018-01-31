狠詐火山孝子千萬 剝皮酒店小姐把錢花在這...

2018-01-31 17:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕在台北市酒店工作的張姓美魔女，以父親欠債、祖母生病等為老梗理由，裝可憐向簡姓酒客借了1100萬元，直到張女因案入監服刑，簡男才發現自己成了火山孝子，怒而提告，張女聲稱把錢拿去整型與付卡費，與借款理由毫無相干，新北地檢署今天依涉犯詐欺罪起訴張女。

據了解，張女先前在彰化的剝皮酒店工作，被警方查獲後，她轉移陣地到台北酒店上班，已婚的張女雖已40歲，但眼大鼻挺，加上保養得宜，亮麗外型頗受酒客喜愛

2015年11月，簡男到酒店消費認識張女，對張女心生愛慕之情，多次到酒店消費均指名要張女坐檯，兩人開始交往，張女傳訊要簡男「工作加油」，簡男則以「婆」親密稱呼張女說：「到酒店的男人都不安好心，你要小心，你是酒店的清流。」

2016年5月至12月間，張女以父親在外積欠大筆債務、祖母生病需要醫藥費、妹妹出國需生活費、投資酒店生意等理由，前後向簡男借了150萬元、800萬元、150萬元，簡男信以為真匯款，直到去年1月，張女因前案被判刑確定，簡男聯絡不到張女，才驚知被騙，報警提告。

檢方提訊張女出庭，張女否認詐欺，供稱是真心想與簡男交往，其中150萬元是代償簡男酒店消費積欠帳款，剩餘的錢拿去整型與還卡債，先前也還他5萬、6萬元多次借款，她願意慢慢還錢。

檢方認為，張女的阿嬤與妹妹實際上是不存在人物，並依兩人訊息內容認定張女與簡男有借貸關係，今將張女起訴。