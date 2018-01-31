賠了夫人又折兵 包租公隱瞞凶宅資訊判刑且須還款

2018-01-31 16:37

［記者謝武雄／桃園報導］當真是賠了夫人又折兵，經營出租套房的劉姓男子，因為女房客在房內割頸自殺身亡，遂將套房出租權以210萬元轉讓給王姓婦人，轉讓時還刻意隱瞞凶宅資料，最後劉姓男子同時吃上民、刑事官司，刑事被法官詐欺罪判刑6月，可易科罰金，民事部分，不僅合約不成立，劉男還要返還210萬元權利金。

劉姓男子在桃園市擁有38間出租套房的出租經營權及設備所有權，其中一間套房在2013年10月間，發生女房客割頸自殺，1個多月後，劉姓男子遊說王姓婦人接手經營套房，王婦接手前曾詢問套房有沒有發生事故，劉男隱瞞女房客割頸自殺案件，還表示，「這裏很乾淨，沒有死過人」。雙方在2014年6月簽約，權利金為210萬元。

王姓婦人事後獲悉套房內有女房客自殺案件，而提起民、刑事訴訟，劉男解釋當時女房客是送到醫院才過世的，並不是在屋內死亡，所以不算凶宅，但法官認為這樣的說法太牽強，最後依詐欺罪判刑6月，可易科罰金。

民事庭認為，劉姓男子隱匿凶宅資訊，導致王婦陷於錯誤並同意承受出租經營權及設備所有權，除判決劉姓男子應免除王姓婦人承受38間出租套房之經營權及設備所有權，還得歸還210萬元。

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