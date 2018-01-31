幼兒園戶外教學車上多1人 苗警助迷途婦返家團圓

2018-01-31 15:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市1家幼兒園於日前辦理戶外教學活動，由園方老師帶領幼童及家長搭乘遊覽車，南下至苗栗縣遊玩，結果在遊覽車將抵苗栗時，竟發現車上多了1名非孩童家屬的婦人，但婦人似有失智症，說不清身分，園方遂於遊覽車下國道後，請司機開往就近苗栗警分局頭屋分駐所，經警方協助，順利幫老婦聯繫上親人，協助返家。

幼兒園曾姓老師向警方表示，園方於26日辦理戶外教學，當天上午8點30分許，從新北市板橋區出發，因婦人也跟著幼童、家長一起上車，園方以為婦人也是孩童家屬，啟程後，大夥在車上聊天，在快下國道苗栗交流道前，才發現「車上沒人認識她」。

因婦人疑似患有失智，無法表達自己身分，園方遂於遊覽車下國道後，請司機開往就近苗栗警分局頭屋派出所。頭屋分駐所員警，見婦人顯得慌張，先遞上熱茶、安撫老婦心情，但婦人對於員警詢問身分資料、居住地址，均答非所問。

經員警用警用人臉辨識系統查詢，比對後發現是設籍新竹市東區的62歲羅姓婦人，近來到新北市與女兒同住，警方尋獲時，羅婦女兒尚未發現母親走失，接獲警方聯繫，遂通知居住就近新竹市的胞兄前往分駐所將母親接回家。

苗栗警分局長陳國文表示，107年加強重要節日安全維護工作期間適逢農曆春節假期，在民眾闔家團圓之日，為協助更多失蹤人口返家團聚，特於期間要求所屬同仁落實勤區訪查，加強失蹤人口查尋，使民眾能深刻感受到警察之關懷與熱誠；警方也呼籲民眾，家中若有高齡老人，請多加關注動向，如有失聯情形，可主動聯繫警方協助。