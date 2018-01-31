少婦與夫吵架拿孩子出氣 竟將3月兒丟龍潭大池

2018-01-31 16:24

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市楊姓23歲婦人3年前與王姓丈夫口角，帶著未滿3月大男嬰到龍潭大池邊飲酒解悶，突然情緒激動將男嬰拋丟入龍潭大池內，所幸附近民眾發現報警，男嬰被救起時一度無生命跡象，經警消送醫急救才救回這條小生命，楊婦被依殺人未遂罪移送法辦，高等法院維持一審刑度，今判她6年半徒刑；可上訴。

檢方調查，2015年3月，20歲的楊女產下男嬰，同月和24歲的王姓丈夫結婚，1家3口的生計全仰賴王男到工地綁鋼筋賺錢維持。

同年6月10日晚間10點，楊婦和丈夫因為金錢問題吵架，楊婦帶著小孩負氣外出後，先到龍潭區神龍路舅舅家借錢，買了2瓶藥酒到龍潭大池旁喝悶酒，喝下1瓶半後，楊婦妹妹趕來安撫她的情緒。

楊婦當時透過妹妹打電話給丈夫想和解，不料雙方在電話中又起口角，楊婦怒嗆「你1個小時內不出現，我就抱著小孩跳進龍潭大池！」但始終不見丈夫前來，楊女情緒愈來愈激動，她背在胸前的男嬰也激動哭鬧著，跟妹妹拉扯過程中，楊女竟解下背帶，將小孩丟入龍潭大池。

楊婦妹妹見狀嚇得驚叫「救命啊！」一旁3名熱心民眾聽到呼救聲趕來，1人急跳下水救人、2人幫忙拉著救生圈的繩子，順利救起男嬰。不久警方據報趕來，第一時間幫男嬰CPR急救，隨後由消防隊員接手急送國軍桃園總醫院、再轉往林口長庚醫院兒童醫院救回一命。